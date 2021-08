Chelsea, Werner accoglie Lukaku: “Fra i migliori 3 attaccanti del mondo, senza discussioni”

Timo Werner, attaccante del Chelsea, ha di fatto dato il benvenuto al prossimo nuovo acquisto dei Blues, Romelu Lukaku

"Probabilmente è uno dei tre migliori attaccanti del mondo in questo momento, non c'è dubbio. Non credo che dobbiamo dire troppo su di lui. È un attaccante di livello mondiale che andrà a beneficio di qualsiasi squadra. Certo penso che al Lipsia mi abbia sempre aiutato avere un grande attaccante al mio fianco".