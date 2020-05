Werner, la Bild parla di un retroscena di mercato e l’account del Lipsia risponde così

Si fa insistente un altro club interessato a Timo Werner, l’attaccante del Lipsia che piace molto anche all’Inter. Secondo quanto riportato dal Mirror il Liverpool si sarebbe tirato indietro nella corsa per il giocatore perché consapevole di dover portare avanti un mercato all’insegna del risparmio. Il club inglese non sarebbe infatti disposto a pagare più di 30 milioni di euro e il Lipsia non vuole scendere sotto la cifra di 55 milioni. Secondo quanto raccontato dalla Bild in questo scenario potrebbe inserirsi un altro club inglese, il Chelsea. Lampard vorrebbe Werner a tutti i costi e nella trattativa potrebbe “pesare” anche la spinta di un suo ex compagno, ora al Chelsea. Si tratta di Antonio Rüdiger, che ha giocato con lui a Stoccarda. Alle voci di mercato l’account inglese ufficiale del Lipsia ha risposto così: pop-corn per tutti…