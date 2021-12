Sky Sports – Inter, la pista Wijnaldum torna possibile? Il PSG apre alla cessione in prestito

il Paris Saint-Germain avrebbe aperto alla cessione, anche in prestito, di Georginio Wijnaldum, in passato vicino all'Inter

Prima dei problemi societari di Suning, come noto, l'Inter aveva praticamente in mano Georginio Wijnaldum. Nei mesi scorsi, è stato lo stesso centrocampista olandese a confermare che per il suo trasferimento in nerazzurro trattativa era in stato avanzato. Successivamente, l'ha spuntata il Paris Saint-Germain, club cui però fin qui non è scattata la scintilla.

Wijnaldum, infatti, non è ancora riuscito a imporsi sotto la gestione Pochettino. Solo 20 presenze (molte delle quali non da titolare) e 3 gol. Poco per un giocatore della sua levatura. E, non a caso, in vista del prossimo mercato di gennaio si è tornati a parlare di cessione. Anche in prestito. Lo conferma anche Sky Sports UK, secondo cui sull'ex Liverpool ci sarebbe, forte, l'interesse dell'Arsenal. E chissà che anche l'Inter non torni a pensarci...