Mercato Inter, Wijnaldum: “Futuro? Non c’è niente da dire. Spero che…”

Georginio Wijnaldum, accostato spesso all'Inter, al termine di Liverpool-Fulham ha parlato del suo futuro

Con un contratto in scadenza a giugno, Georginio Wijnaldum è uno dei giocatori che ha maggiormente attirato l'attenzione delle big, Inter in testa. Al termine della gara persa dal Liverpool contro il Fulham, il giocatore ha parlato del suo futuro. "Volete sapere cosa succederà, ma da parte mia non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire e nessuna notizia da dare. Spero che lo capiscano e che rimarranno pazienti fino a quando non ci saranno notizie".