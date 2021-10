Wijnaldum: “Al PSG non sono completamente felice, pensavo di giocare di più”

Non è certo l'inizio che si aspettava, Georginio Wijnaldum. L'olandese in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio nel PSG

Non è certo l'inizio che si aspettava a Parigi, Georginio Wijnaldum. Trasferitosi al Paris Saint-Germain a parametro zero dopo l'esperienza al Liverpool ( con l'Inter sul punto di bruciare tutti e portarselo a casa ), il centrocampista olandese in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio nella formazione di Mauricio Pochettino. Intervistato da NOS, Wijnaldum ha espresso le sua frustrazione:

"Non posso dire di essere completamente felice. Perché la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo. Sono un combattente. Devo rimanere positivo e lavorare sodo per capovolgere la situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in forma e ho fatto anche molto bene. Questa è una cosa diversa a cui ci si deve abituare. Non vedevo l'ora di fare il nuovo passo e poi succede questo. È molto difficile. È anche preoccupante se non giochi. Ma è solo l'inizio della stagione. Possono ancora succedere tante cose e io resto positivo".