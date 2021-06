BBC – Young, opzione Burnley. “Ha rifiutato due proposte di rinnovo dell’Inter”

Il futuro di Young sembra essere al Burnley. A riportarlo è la BBC che però non esclude l'ipotesi di una permanenza all'Inter

Il futuro di Ashley Young sembra essere sempre più vicino al Burnley. Stando a quanto riportato dalla BBC, l'ex Watford e Manchester United è destinato a tornare in Premier League. Il contratto con l'Inter terminerà il 30 giugno.

"Young ha parlato con i Clarets per un ritorno nel nord-ovest, anche se Ashley ha altre opzioni, come la permanenza all'Inter", commenta la BBC che sottolinea come lo stesso Young abbia già rifiutato due proposte di rinnovo dell'Inter. Watford e Inter Miami, invece, sono opzioni ancora sul tavolo.