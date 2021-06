Young, no all’Inter per l’Aston Villa: cosa c’è dietro la scelta. E Inzaghi…

La decisione dell'esterno inglese sul suo futuro dopo la proposta di rinnovo arrivata dai nerazzurri su indicazione di Inzaghi

Ashley Young sceglie l'Aston Villa e dice no alla proposta di rinnovo per un'altra stagione dell'Inter. È di oggi la notizia, ha prevalso la voglia del giocatore di tornare in Inghilterra e soprattutto di riavvicinarsi alla famiglia, che non lo aveva raggiunto a Milano. Nonostante il parere positivo di Simone Inzaghi, favorevole al rinnovo del suo contratto per un'altra stagione, Young ha detto no all'Inter per tornare in Premier League.