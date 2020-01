Né Marotta né Conte: Young all’Inter ha una firma ben diversa. E c’è una novità sul contratto

Ashley Young è ad un passo dall’Inter. Il terzino e capitano del Manchester United è pronto per sbarcare in Italia: manca solo il definitivo via libera dei Red Devils, che hanno fatto l’ultimo disperato tentativo, offrendo al giocatore il rinnovo annuale.

Niente da fare: Young vuole l’Inter. Il merito? Stando al Corriere dello Sport, l’ultima spallata non l’ha data Marotta. E neanche Conte.

“Romelu Lukaku non fa gol solo in campo, ma anche con il telefono in mano. Sono state le sue parole a convincere Ashley Young a considerare ormai chiusa l’esperienza allo United per provare una nuova avventura all’Inter”, sottolinea il quotidiano.

La novità della clausola nel contratto

“Il resto lo hanno fatto Marotta e Ausilio, che hanno trovato un’intesa di massima con l’agente dell’esterno inglese per un contratto di sei mesi più opzione per la stagione 2020-21 (diventerà effettiva in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze)”.