Daily Mail – Inter, per Young il Watford pensa ad un’offerta. Ma c’è una condizione

Il giornale inglese parla, al contrario del Sun, di una possibile offerta che dall'Inghilterra arriverebbe per il giocatore

C'è chi parla di un possibile rinnovo con l'Inter. Il Daily Mail invece sostiene che per Young potrebbe arrivare un'offerta dal Watford, la squadra nella quale lui aspirerebbe di giocare a fine carriera.

Secondo queste indiscrezioni, se il club inglese venisse promosso in Premier League, sarebbe pronto ad offrire all'esterno nerazzurro 12 mesi iniziali di contratto. Il club è attualmente secondo in classifica in seconda divisione, se riuscisse ad ottenere la promozione avrebbe bisogno di un giocatore di esperienza nella sua rosa.