UFFICIALE – Ex Inter, Ashley Young non si ferma: a 37 anni rinnova con l’Aston Villa

Ashley Young non ha alcuna intenzione di riposare e di dire basta con il calcio. A pochi giorni dal 37° compleanno (9 luglio), infatti, l'ex laterale dell'Inter, campione d'Italia con i nerazzurri nella stagione 2020-21 sotto la gestione Conte, ha infatti rinnovato il suo contratto con l'Aston Villa, che lo aveva accolto la scorsa estate in arrivo proprio dall'Inter, per un altro anno, fino al giugno del 2023.