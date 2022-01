Inter, Zakaria piace tantissimo a Marotta: “Può diventare obiettivo serio se partisse…”

Il nome di Zakaria non è certo nuovo in ottica Inter. Il centrocampista, nazionale svizzero, è stato spesso accostato ai nerazzurri

Il nome di Zakaria non è certo nuovo in ottica Inter. Il centrocampista, nazionale svizzero, è stato spesso accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri. In scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach (così come Ginter), Zakaria è nel mirino di tanti grandi club europei, dal Real Madrid al Manchester United. Ma, a certe condizioni, potrebbe diventare un obiettivo serio anche per l'Inter: