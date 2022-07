Zanetti: “Sanchez? Oggi è ancora dell’Inter, ma il mercato è aperto”

Javier Zanetti parla del futuro di Alexis Sanchez . Intervenuto a encancha.cl, noto portale cileno, il vice presidente dell’Inter ha fatto chiarezza sull’attaccante. Sanchez è in uscita dai nerazzurri, ma per il momento ha rifiutato tutte le proposte arrivate: si sente ancora un giocatore importante e aspetta una chiamata dall’Europa. In particolare, Sanchez vorrebbe tornare in Premier League o nella Liga spagnola, mentre i sondaggi sono arrivati da campionati meno blasonati.

Ecco le parole di Zanetti: “Alexis ha iniziato la preseason con la squadra e si sta allenando con tutta la rosa. Il mercato è aperto, tuttavia oggi è ancora un giocatore dell’Inter”, le dichiarazioni a encancha.cl. In assenza di offerte concrete per il cartellino di Sanchez, la trattativa riguarda la buonuscita da concedere al giocatore per risolvere il contratto da 7 milioni in scadenza tra un anno. Il cileno fin qui ha detto no ai 4 milioni offerti dai nerazzurri e non sembra aver intenzione di lasciare Milano fino a quando non avrà trovato la prossima meta. L’Inter, dal canto suo, ha fretta di trovare una soluzione per evitare di pagare ulteriori mensilità al giocatore…