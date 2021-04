Inter, pronto il Lautaro-bis: “Zanetti sponsor, c’è Bustos. E’ già stato a Milano”

C'è un nuovo talento per l'attacco dell'Inter. Si tratta Gonzalo Bustos, classe 2004. Zanetti principale sponsor del calciatore

C'è un nuovo talento per l'attacco dell'Inter. Si tratta Gonzalo Bustos, classe 2004. Il giovane calciatore ha già un'esperienza in Europa, in terza divisione spagnola, dove ha vestito la maglia del San Fernando e su di lui, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbero messo gli occhi molti club europei.