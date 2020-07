Zaniolo, quante pretendenti. Inter fuori? Da Roma: “Non si può escludere che Marotta…”

E’ questione di stretta attualità in casa Roma il futuro di Nicolò Zaniolo. La discussione con i compagni e con Paulo Fonseca di qualche giorno fa ha scosso particolarmente il giocatore, che sembra non essere più così certo della permanenza in giallorosso. Spiega il Corriere di Roma: “Nei prossimi giorni, molto probabilmente la prossima settimana, andrà in scena un altro capitolo di quella che rischia di essere una nuova telenovela in casa romanista. A Trigoria, infatti, è atteso Claudio Vigorelli: il procuratore del centrocampista incontrerà il Ceo romanista Guido Fienga, con cui i contatti sono praticamente quotidiani, per un aggiornamento sul futuro dell’ex interista.

Perché se è vero che la Roma ha detto di non voler rinunciare al suo calciatore più talentuoso e che Zaniolo e i suoi familiari hanno confermato più volte di non voler andare via, è altrettanto vero che i conti della società invogliano parecchie pretendenti a farsi sotto per provare a capire se ci sono i margini per una trattativa, già dalla prossima estate. Domenica sera l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta si è tirato fuori («Non abbiamo contattato la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo») ma non si può escludere che sia solo una strategia“, si legge.