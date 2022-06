Zaniolo al Milan? L’Inter tifa per il sì: 7,5 mln in cassa se la Roma lo vende a 50

"Nicolò Zaniolo è di nuovo al centro delle voci di mercato e l'Inter sta alla finestra pronta a intascare la propria parte. Perché la cessione alla Roma che dal 2018 ha fatto tanto discutere (anche per il mezzo flop Nainggolan) alla fine potrebbe rivelarsi meno sbagliata di quanto apparisse. Come da contratto, la futura cessione del fantasista infatti garantirà ai nerazzurri il 15% della cifra incassata dai Friedkin. La proprietà americana chiede 60-65 milioni, ma si potrebbe chiudere a 50, che ne garantirebbero quindi 7,5 all'Inter", sottolinea Gazzetta.it.

"Anche se con alti e bassi, Zaniolo è comunque cresciuto. E l'Inter ora tifa perché venga ceduto alla cifra più alta possibile. Nel contratto siglato quattro anni fa infatti è stata inserita una clausola legata a una futura rivendita. Il 15% spetta infatti ai nerazzurri. Se la Roma strappasse 60 milioni, 9 foraggeranno il mercato interista. Se saranno 50 (cifra più realistica), l'incasso sarà di 7,5. Una mossa furba, anche se non certo innovativa. La stessa Inter - che di un vivaio che è un'eccellenza ha ceduto diversi ragazzi per questioni di bilancio e financial fairplay - prenderà il 20% della rivendita di Federico Bonazzoli, attaccante della Samp che potrebbe essere riscattato dalla Salernitana per tre milioni. Si tratterebbe 'soltanto' di 600mila euro. Ma sempre soldi sono", chiude il portale sportivo.