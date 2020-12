Zaniolo, la verità su un possibile ritorno all’Inter. “Ed ecco spiegate quelle parole di Marotta”

“In quel momento non ero pronto per l’Inter”. Così Nicolò Zaniolo nella sua intervista rilasciata ieri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito al suo addio all’Inter nell’estate 2018. Negli anni successivi il suo nome è stato poi riaccostato parecchie volte al club nerazzurro, senza però alcuna possibilità di rivederlo a Milano. Spiega infatti Calciomercato.com: “Il nome di Zaniolo è apparso spesso nella lista dell’Inter, naturalmente il gradimento non è mai mancato e si parla di tempi precedenti al secondo infortunio.

Ma Beppe Marotta era stato chiarissimo: “Non abbiamo chiesto Zaniolo alla Roma e non lo faremo”, lo hanno confermato i fatti durante l’estate. Non perché l’Inter non lo volesse, ma perché sapeva come fosse impossibile impostare un’operazione di questo genere in un’estate di autofinanziamento vissuta dai dirigenti nerazzurri. Oggi è ancor più blindato, la Roma vuole godersi Nicolò e lui pensa solo a tornare in campo in giallorosso (come in azzurro, chiaro). L’Inter ad ora sembra più che mai il passato, non uno scenario futuro”.