Sky – Zapata pronto a cambiare maglia: fumata bianca vicina col Torino

Duvan Zapata è pronto a cambiare maglia. Come riportato da Sky Sport, la trattativa tra Torino e Atalanta per il colombiano si sta sbloccando e la fumata bianca è sempre più vicina. “Presto potrebbe quindi esserci il via libera tra i due club per la definizione dell'operazione che vede coinvolti il colombiano, Buongiorno e Soppy”, si legge sul sito di Gianluca Di Marzio. In passato, Zapata è stato accostato anche all'Inter per l’attacco; in questa finestra di mercato soprattutto alla Roma prima dei colpi Azmoun e Lukaku.