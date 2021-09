Sky – Inter, Zapata serio candidato per l’attacco: muro altissimo Atalanta

Il retroscena di Sky Sport sull'attaccante colombiano, accostato ai nerazzurri in estate per il dopo Lukaku

L’Inter nella scorsa finestra di mercato ha cercato Duvan Zapata per sostituire Romelu Lukaku. Prima di chiudere per il doppio colpo Dzeko-Correa, i dirigenti nerazzurri ci hanno provato concretamente, ma hanno trovato un muro altissimo dell’Atalanta. Come svelato da Sky Sport, Zapata era una delle primissime scelte per l’attacco, ma il club bergamasco è bottega molto cara e per questo alla fine Duvan è rimasto da Gasperini.