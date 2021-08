Sky – Zapata preferito Inter fin dall’inizio: ma oggi andare a prenderlo è quasi impossibile

Continua la ricerca dell'Inter di un secondo attaccante da regalare a Simone Inzaghi per la prossima stagione: le ultime da Sky

Continua la ricerca dell'Inter di un secondo attaccante da regalare a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, fin dall'inizio i nerazzurri hanno messo in cima alla lista Duvan Zapata.

Andare a prendere il colombiano dell'Atalanta, però, oggi è praticamente impossibile. Secondo Sky, infatti, non sarà facile strappare il calciatore ai bergamaschi, senza che il club abbia prima in mano un sostituto, che oggi non c'è. Ecco perché restano vive le piste che portano a Correa, forse il preferito di Inzaghi, a Insigne, che non ha ancora rinnovato con il Napoli, e a Weghorst, gigante olandese del Wolfsburg.