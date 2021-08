Post Lukaku, l’Inter riflette: principio d’accordo con Zapata, il suo arrivo…

Le ultimissime di mercato sull'attaccante colombiano, sempre tra le priorità dei nerazzurri per il dopo Lukaku

Inter a caccia del post Lukaku. Nelle prossime ore Big Rom è atteso a Londra per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo contratto con il Chelsea. I dirigenti nerazzurri intanto si muovono alla ricerca di rinforzi da regalare a Simone Inzaghi per l’attacco. Queste le ultime di mercato riportate da Francesco Fontana, giornalista di DAZN: “Inter, giorni di riflessioni (e trattative) per il post Lukaku. Contatti costanti per Dzeko, con Zapata c'è già un principio d'accordo: resta ancora da trovare quello con l'Atalanta, che valuta il colombiano 38 milioni di euro”, si legge su Twitter.