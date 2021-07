Zappacosta, non solo l’Inter vigile: un’altra squadra di Serie A bussa al Chelsea

Non ci sono solo i nerazzurri sulle tracce dell'esterno, in uscita dal Chelsea dopo la stagione in prestito al Genoa

Non c’è solo l’Inter vigile su Davide Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo la stagione positiva in prestito al Genoa. I nerazzurri ci pensano per la corsia destra, ma un’altra squadra di Serie A è pronta a bussare ai Blues per l’esterno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla Fiorentina al posto di Pol Lirola (pronto a tornare al Marsiglia) "dovrebbe arrivare in prestito dal Chelsea Davide Zappacosta, pure lui reduce da un ottimo campionato con la maglia del Genoa. Un’operazione, questa, che ha avuto il via libera dal nuovo tecnico viola Italiano”, si legge.