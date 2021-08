GdS – ‘The Irish’ a Milano: ecco chi è Kevin Zefi, la nuova scommessa dell’Inter

Come vi abbiamo riportato, Kevin Zefi, giovane stella del calcio britannico, è arrivato in Italia, pronto a iniziare l'avventura con l'Inter

THE IRISH - "Capello rosso, da buon irlandese; faccia tosta, di chi non ha paura; talento cristallino, da far crescere con pazienza e attenzione. Questo è Kevin Zefi, il ragazzo cresciuto al St Kevin's Boys e sbocciato al Shamrock Rovers. Il più giovane marcatore nella storia del campionato irlandese è lui, ora è tempo del grande salto: l’Inter punta sul baby talento, già arrivato in Italia per non perdere tempo. The Irish è la nuova scommessa nerazzurra".