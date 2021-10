Inter, rinnovo Marotta-Ausilio: Zhang ha confermato il sì. Grande segnale a giocatori e tifosi

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha confermato la volontà di prolungare il contratto dell'intero managment sportivo (Marotta incluso)

A margine dell'Assemblea dei soci di giovedì scorso, il presidente dell'Inter , Steven Zhang, ha confermato la volontà di prolungare il contratto dell'intero managment sportivo (Marotta incluso), che attualmente ha un accordo in blocco in scadenza nel 2022. Come scrive Tuttosport, è un segnale importante sia ai calciatori sia ai tifosi sulla competitività a lungo termine della società:

"Giovedì, margine dell’assemblea dei soci, sono arrivate anche conferme sulla volontà da parte del presidente Steven Zhang di prolungare gli accordi in scadenza al 30 giugno dell'ad Marotta, il ds Ausilio, il suo vice Baccin e il responsabile del settore giovanile Samaden. Volontà, però va detto, reciproca. E questo non può che essere un segnale positivo per l’intero ambiente nerazzurro. Perché se Marotta e Ausilio, reduci da una delle estati lavorativamente parlando più difficili della loro carriera, decideranno di rinnovare il loro contratto con l’Inter, ma soprattutto con la proprietà di Suning, significherà che i giocatori - e i tifosi - avranno una garanzia in più sulla continuità del progetto ad alto livello del club".