Inter, presto gli annunci di Marotta, Ausilio e Brozo: “Feeling Zhang-Inzaghi. Il rinnovo…”

Dopo un'estate in cui tanti erano arrivati a parlare di smantellamento e (addirittura) fallimento, l'Inter è tornata lassù, davanti a tutti

"Bravo Zhang jr., ma anche il management tutto che ha retto nei difficili mesi post scudetto. Le luci dei riflettori vanno però inevitabilmente all'area sportiva. Per questo è fondamentale il rinnovo dell'ad Marotta, del ds Ausilio, del suo vice Baccin e del responsabile del settore giovanile Samaden, i cui contratti attuali scadono a fine stagione. Il prolungamento al 2024 è già apparecchiato da tempo, ma verrà annunciato a febbraio e garantisce la continuità del progetto. Aspetto non da poco, dopo anni in cui l'Inter ha faticato ad aprire un ciclo anche perché cambiava troppo spesso dirigenti, allenatori e giocatori. Ci sono insomma i presupposti per consolidarsi ai vertici malgrado una proprietà che non può garantire i 700 milioni di aumento di capitale piovuti sulla Juventus. E proprio l'inversione dei rapporti di forza con la rivale storica conferma la bontà delle mosse Suning. Anche con Inzaghi il feeling è ottimo, ma del suo prolungamento si parlerà a fine stagione".