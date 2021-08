Inter, l’ultima mossa di Zhang segna la svolta. E Marotta esegue: stop e rifiuto netto

Un'inversione totale, rispetto a quanto visto e vissuto nelle scorse settimane. Dal presidente dell'Inter Zhang arriva un nuovo diktat

Un'inversione totale, rispetto a quanto visto e vissuto nelle scorse settimane. Un'inversione che mette al riparo i tifosi dell'Inter da altre brutte sorprese e che dà ulteriori rassicurazioni alla dirigenza e a Simone Inzaghi circa la competitività della squadra e la continuità del progetto nerazzurro. Come riporta calciomercato.com, dal presidente dell'Inter Steven Zhang è arrivato un nuovo diktat: basta cessioni eccellenti. Ed è così che si spiega il no secco dei nerazzurri all'offerta da più di 90 milioni di euro complessivi del Tottenham per Lautaro Martinez. Stop agli addii dei pezzi da novanta, dall'Inter non parte più nessuno. Si legge:

"Il Tottenham ha fatto sul serio per Lautaro Martinez la scorsa settimana. Non 70 milioni di euro, ma 80 milioni di euro, che con bonus sarebbero stati più di 90. Secco, però, il no dei nerazzurri. Il motivo? Un diktat arrivato da Zhang. Dopo l'addio di Antonio Conte, dopo le cessioni dolorose ma necessarie di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, finiti al Psg e al Chelsea, la proprietà interista, a oggi, non vuole più cedere i suoi gioielli. Ed è anche per questo che la prossima settimana ci sarà l'appuntamento con il rinnovo proprio di Lautaro".