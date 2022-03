Inter, Inzaghi rinnoverà. Retroscena: “Zhang non ha dimenticato un fatto accaduto in estate”

Con ogni probabilità, Simone Inzaghi rinnoverà il suo contratto con l'Inter al termine di questa stagione: Zhang è convinto

Con ogni probabilità, Simone Inzaghi rinnoverà il suo contratto con l'Inter al termine di questa stagione. Steven Zhang, presidente nerazzurro, è convinto di prolungare il rapporto con l'attuale allenatore. Anche perché, scrive il Corriere dello Sport, il numero uno interista non ha dimenticato il fatto che Inzaghi abbia accettato il ridimensionamento della squadra in seguito alla partenza di Lukaku e Hakimi:

"La proprietà e la dirigenza, che non hanno dimenticato il ridimensionamento degli investimenti accettato dal tecnico di Piacenza, mentre Antonio salutava con tanto di lauta buonuscita, non lo considerano sotto esame. Tutt'altro... L'impegno preso da mesi sarà rispettato ovvero discutere del rinnovo del contratto a fine stagione perché c'è piena sintonia tra le parti. Non ci sono state accelerazioni in passato e non ci sono frenate adesso. La garanzia è il rapporto di grande fiducia sia tra il presidente e Inzaghi, sia tra gli altri manager e l'allenatore".