Summit e mercato, giornata in sede per Zhang. “Il punto sui rinnovi di Brozovic e area tecnica”

Oggi, Steven Zhang ha avuto incontri e telefonate in sede: le priorità sono rappresentate dai rinnovi di Brozovic e dei dirigenti

Giornata impegnativa per il presidente dell'Inter Steven Zhang . Oggi, il numero 1 nerazzurro ha avuto incontri e telefonate in sede: le priorità sono sempre i rinnovi - da Brozovic a quelli dell'area tecnica - che verranno ufficializzati nei prossimi giorni. "Nulla è cambiato dopo il primo, rapido confronto di lunedì. Tutto è già stato definito, resta solo da scegliere il momento dell’ufficialità. Che, come tutto lascia supporre, arriverà dopo la Supercoppa, trofeo a cui la proprietà tiene parecchio", spiega La Gazzetta dello Sport .

Ci sono novità anche in ottica mercato di gennaio, anche se eventuali entrate si concretizzeranno nel caso in cui dovesse liberarsi uno slot tra i possibili partenti, quali Kolarov, Sensi e Vecino. "La dirigenza continua a lavorare sia su profili per l’immediato che su talenti in prospettiva per la prossima estate. Ad ogni modo, difficile si muova qualcosa prima della sfida contro la Juve. D’altra parte, l’appuntamento è particolarmente sentito anche dallo stesso Zhang, che non a caso ha fatto in modo di essere in Italia per l’occasione. Il presidente nerazzurro ci tiene a griffare un altro titolo dopo lo scudetto della scorsa primavera e ha voluto accompagnare da vicino la squadra", spiega la Rosea che poi conferma l'assenza di Zhang ad Appiano, visita resa impossibile dagli impegni odierni.