Skriniar, dirigenti e Inzaghi per il no ma decide Zhang: “C’è Akanji se parte”

Il diktat della proprietà è stato fin da subito molto chiaro, visto che, come noto, l'Inter dovrà realizzare un attivo sul mercato pari a 60 milioni di euro. In questo senso, il presidente Stvene Zhang avrà eventualmente l'ultima parola su un'eventuale cessione di Milan Skriniar, dato che l'assalto del PSG è atteso da tutti. La contromossa di Marotta ha un nome preciso: Manuel Akanji. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Per questo, l’ultima parola su una eventuale, delicatissima vendita di Skriniar toccherà al presidente, che dall’inizio ha dato mandato ai dirigenti di chiudere il bilancio in forte attivo. E loro, l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio, non possono che pensare a eventuali contromisure: per ora sarebbe Manuel Akanji, in uscita polemica dal Borussia, il difensore preferito per aggiustare la difesa".