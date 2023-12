Il Napoli non ha offerto il rinnovo di contratto a Piotr Zielinski: l'Inter rimane fiduciosa per il colpo a parametro zero

L’Inter è tra le squadre interessate a Piotr Zielinski per giugno. Come anticipato da FCIN1908.it, c’è già un accordo totale di massima tra il club e il giocatore, si attendono solo le firme sui contratti. Secondo Sky Sport, Zielinski fa gola anche ad altre società a 0. Al momento non c’è stata nessun’offerta del Napoli per il rinnovo del contratto. L'Inter resta così fiduciosa per il colpo a zero da regalare a Simone Inzaghi.