Si scalda sempre di più la pista di mercato che porta Zielinski all'Inter. Come riferisce Sky Sport, infatti, non c'è stato alcun passo avanti nella trattativa tra il Napoli e il centrocampista polacco, in scadenza di contratto a giugno 2024 con il club azzurro.

L'Inter è in prima fila per assicurarselo tanto che, come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, ci sarebbe già un accordo tra le parti in vista della prossima stagione.