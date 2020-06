Inter-Hakimi, Ziliani: “Lui costa 40mln, Pjanic 60 e Danilo 37? Fermate il mondo”

Achraf Hakimi, in attesa della chiusura formale, promette di essere un grandissimo colpo di mercato per l‘Inter. Soprattutto perché, come vi abbiamo riportato, l’esterno marocchino arriverebbe a Milano per circa 40 milioni che, visti i prezzi in circolazione e quanto fatto vedere dal giocatore a soli 21 anni, non rappresenta di certo una cifra esorbitante. E ancor di più se messa in relazione con alcune operazioni messe in atto, anche di recente, dalla Juventus. Sull’argomento, il giornalista Paolo Ziliani ha scritto:

“Ricapitolando: Hakimi (21 anni) costo 40 milioni. Pjanic (30 anni, cioè 9 più di Hakimi) costo 60 milioni. Dimenticavo, un anno fa nell’affare Cancelo al City, Danilo, 28 anni, viene valutato 37 milioni (3 meno di Hakimi). Fermate il mondo, voglio scendere“.