E pensare che non doveva neppure esserci: Inter, Acerbi già insostituibile. In difesa…

"E poi c’è lui, Acerbi. Quello che neppure doveva esserci, la storia è nota, arrivato all’ultimo tuffo di una piscina che si stava pure svuotando, niente soldi e niente acqua. E per fortuna che c’è, perché oggi è incredibilmente insostituibile. Fa strano pensarlo, suona curioso, ma tant’è. Perché non c’è altro giocatore, lì dietro, sicuro del posto. È il risultato della sproporzione di rendimento tra il reparto difensivo della scorsa stagione e quello attuale. Non è un riferimento solo ai dati delle prime sette giornate, che pure pubblichiamo in questa pagina. Lo è su tutta la scorsa stagione. Ed è un problema, forse il Problema con la P maiuscola, sul piano tattico il primo da risolvere".