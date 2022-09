L’Inter ha un titolare in più. Acerbi, non solo come vice De Vrij. E a Udine…

"Acerbi s’è preso l’Inter: è una sintesi persino banale, ma tant’è. L’Inter ha aggiunto un titolare in rosa, non una semplice alternativa. Uno che entrerà in diretta competizione con De Vrij e pure con Bastoni, nel ruolo di centrale di sinistra. Uno che, per intendersi, ha buone chance di essere confermato dall’inizio anche domenica a Udine, nella partita che dirà se l’Inter sarà davvero fuori dal periodo difficile. Acerbi tra Skriniar e Bastoni: si può concedere il bis. Perché l’esclusione di De Vrij a Plzen non è stata solo una soluzione legata al turnover, visto che l’olandese aveva saltato anche la partita con il Bayern di una settimana prima. Stefan attraversa un momento non semplice. Ma, rispetto alla scorsa stagione, alle sue spalle c’è un giocatore che può metterne in discussione la titolarità. I dirigenti e Inzaghi, in fondo, l’avevano pensata proprio così, l’Inter di questa stagione: competitività aumentata in tutti ruoli, anche dove lo scorso anno se ne vedeva poca", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Acerbi non va scoperto una sera di settembre a Plzen, certo. Le risposte che doveva dare, però, erano sul piano fisico e sono state positive. Ma le ha fornite anche sul piano della personalità. Inutile far finta di nulla, il difensore è arrivato all’Inter anche con il carico di una contestazione a prescindere montata sui social da parte dei tifosi nerazzurri, per via di quell’intervento che causò la vittoria del Milan all’Olimpico contro la Lazio. E la risposta in termini di personalità è stata importante. Non si sente all’Inter di passaggio, giusto per intendersi. È in prestito con diritto di riscatto, vuole giocarsi le carte fino in fondo convinto che non vestirà nerazzurro solo per una stagione. Inzaghi da lui si aspetta tanto. Acerbi entrerà nelle rotazioni e dunque in competizione presto anche con Bastoni", spiega Gazzetta.