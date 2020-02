Inter, 2 indizi fanno pensare che il primo acquisto in difesa sia già fatto: società convinta

“Ci sono opportunità. E le coglieremo”. Beppe Marotta era stato profetico, ovviamente parlando in quel momento dell’affare Eriksen. Ma in questo gennaio, l’Inter potrebbe aver piazzato lo sprint decisivo anche per alcuni colpi da perfezionare a giugno. Non solo parametri zero, come Giroud, Mertens e Chong nel mirino.

L’Inter, infatti, ha fatto grossi passi avanti anche per Marash Kumbulla. Il difensore albanese del Verona, classe 2000, è uno dei migliori per rendimento. E per questo Inter e Napoli hanno provato a bruciare la concorrenza.

I due indizi che dicono Inter

L’affare per il difensore è già abbozzato, assicura il Corriere dello Sport. Kumbilla ha detto no al Napoli proprio per far rientrare in corsa l’Inter (primo indizio). Il prestito di Dimarco può essere considerato un “acconto” al Verona (secondo indizio).

Zhang e i suoi dirigenti, assicura il quotidiano romano, per l’albanese si sentono in buona posizione.