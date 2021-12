Ag. Eriksen: “4 club hanno chiesto informazioni. Vuole allenarsi a Milano. L’Italia…”

L'agente del centrocampista danese parla dell'interesse di alcuni club e sottolinea che Chris vuole allenarsi a Milano

L'agente poi aggiunge che il giocatore vuole continuare ad allenarsi a Milano: "Christian vuole continuare ad allenarsi a Milano, perché è lì che vivono lui e la sua famiglia. L'Italia è l'unico Paese in cui è ufficialmente vietato praticare sport con un defibrillatore impiantato. Non è permesso nemmeno andare in palestra per allenarsi. Si sente davvero bene. Tutti i feedback fisici che riceve sono davvero positivi. Non c'è motivo per non sognare o per non sperare".