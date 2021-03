Ag Hakimi: “Ha deciso lui di venire all’Inter. Situazione complicata, ma convinti della scelta”

L'agente dell'esterno dell'Inter ha parlato della scelta di vestire nerazzurro e del futuro del laterale marocchino

"La decisione di venire all'Inter è stata di Achraf direttamente. Prima di andare a Dortmund, il ds dell'Inter Ausilio gli aveva parlato già tre anni fa della possibilità di venire all'Inter. Dopo due anni in Germania, esperienza molto buona, Hakimi ha deciso da solo di venire all'Inter. Il nostro coinvolgimento coi tifosi dell'Inter è totale. Hakimi è molto felice di giocare in una squadra molto importante. Io sono il procuratore di Hector Cuper, la nostra storia con l'Inter è di tanti anni fa ed è molto buona. Credo che è stato giusto venire all'Inter, non so quale sarà il futuro. Oggi dico che è molto felice, la sua squadra è l'Inter e l'obiettivo è vincere il campionato. Un obiettivo tanto importante che dobbiamo concentrarci su questo".

"L'Inter è in una situazione complicata, ma noi calcisticamente siamo molto felici. Con Ronaldo l'Italia ha dato una voce importante, dopo di lui molti hanno deciso di venire in Serie A. Io sono il procuratore di Hakimi, l'ho visto sempre allegro in tutte le partite. Quando ha la palla crea sempre qualcosa, è veloce, tecnicamente è un buon giocatore, ha una testa incredibile, oggi siamo molto felici di essere all'Inter. Ci godiamo la tappa Inter che è una tappa molto importante. Ha un contratto di cinque anni perché siamo convinti che l'Inter sarà il suo futuro e poi vediamo. In una situazione complicata come questa vogliamo fare il meglio e aiutare l'Inter a uscire da questa situazione".