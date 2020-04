Modulo autocertificazione cambia per la quarta volta: SCARICA QUI quello aggiornato

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che occorre per giustificare il movimento fuori dalla propria abitazione.

SCARICA QUI IL NUOVO MODULO AGGIORNATO AL 26 MARZO 2020

Vale per tutto il territorio nazionale. Se non lo si può scaricare occorre copiare il testo su un foglietto o – se lo si dimentica e si viene fermati dalle forze dell’ordine – si può fare una dichiarazione verbale, che sarà poi verificata.

