Allarme sudamericani: Lautaro & Co. tornano prima? L’Inter spera, due ipotesi

Massima attenzione ai giocatori sudamericani, che potrebbero tornare a disposizione di Inzaghi solo a poche ore dalla Lazio

Come sottolinea oggi Tuttosport, “i sudamericani di gare da disputare a migliaia di chilometri di distanza ne avranno tre, l’ultima delle quali addirittura il giovedì sera, ora locale. Nella precedente sosta per le nazionali, quella di settembre, le federazioni di Cile e Argentina, a differenza di quella uruguaiana, avevano messo a disposizione dei propri giocatori un charter per tornare subito in Europa. Addirittura era stata predisposta una rotta ad hoc per coprire tutte le tappe e facilitare - e velocizzare al massimo - il ritorno ai club dei calciatori. Anche questa volta, pur non essendo ancora arrivata la conferma ufficiale, l’iter dovrebbe essere il medesimo. Qualora non fosse così l’Inter si metterebbe d’accordo con le altre società italiane in una situazione simile, vedi la Juventus, per organizzare un rapido rientro dei suoi tesserati. Certo, con un arrivo previsto per venerdì notte e una partita in calendario sabato alle 18, Inzaghi dovrà capire se varrà la pena, o meno, convocare i cinque sudamericani per la trasferta di Roma.