Inter determinata come quella del Trap: quante analogie. Alla Pinetina si mordono la lingua…

In questa prima parte di stagione si è vista un’Inter dai due volti. Nelle prime giornate di campionato, era una squadra votata all’attacco ma che dietro concedeva tanto, troppo. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid (2-0 a San Siro, ndr), Antonio Conte è tornato all’antico. Adesso la squadra nerazzurra è solida, cinica e concede poco agli avversari. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico sta costruendo un carrarmato a Milano più o meno come fece Giovanni Trapattoni 32 anni fa. “L’Inter dei record (58 punti in un campionato a 18 squadre), quella dell’indimenticabile 1988-89, triturò gli avversari fino al tricolore numero 13: è un buon modello per questa creatura. Senza rischiare la blasfemia, al netto dell’evoluzione dei tempi e del gioco, si intravede un filo teso tra le due squadre“.

“C’è uno stesso spirito forgiato tra le critiche, una simile voglia di superare le difficoltà, un inciampo europeo che può diventare occasione in patria. E un talento pronto a trascinare la truppa. Ieri Lothar Matthäus, campione “totale” arrivato quell’anno assieme a Brehme (oltre a Diaz e Berti), trascinante per carisma e qualità. Oggi la leadership è sulle spalle larghe di Romelu Lukaku. E poi ci sono loro, tecnici illuminati dallo stesso passato, ex juventini chiamati a riportare il successo dopo anni a casa della vecchia rivale. Per farlo, non inseguono utopie ma sano realismo. Si vince con la ferocia, lo sapeva il Trap e lo ha imparato l’allievo Conte. E servono scelte radicali: nel 1988 fu venduto un totem come Altobelli, ora è Eriksen ad avere la valigia in mano”.

“La sua Inter troppo naïf di inizio stagione ha cambiato faccia e marcia. Meno bellezza e più solidità, proprio come i campioni di fine anni ‘80. E tutto grazie a una difesa di ferro. Nessuna delle due difese, però, è servita a cullare sogni europei: quell’Inter a dicembre cadde col Bayern negli ottavi di Uefa e l’eliminazione è ancora una ferita aperta”.

“Questa Inter ha salutato l’Europa nello stesso mese e con uguali rimpianti, ma ora ha un solo grande obiettivo davanti, lo stesso di allora. E ha una rosa di pregio, soprattutto in mezzo: non è un caso che Berti si sia paragonato a Barella, mentre Brozovic inizia a mostrare fosforo da regista quasi quanto Matteoli. Certo, Vidal non sarà mai Matthäus, ma è anche lui un acquisto straniero chiamato per aggiungere personalità. La destinazione è sempre la stessa, anche se la parola “scudetto” è diventata tabù. Oggi alla Pinetina si mordono la lingua piuttosto che usarla, mentre nell’indimenticato 1988 tirava tutt’altra aria”.

