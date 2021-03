UFFICIALE / Calendario Inter, anticipi e posticipi fino a maggio: 4 volte su Sky, 3 su Dazn

La Lega Serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi di sette gare dei nerazzurri

La Lega Serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi dalla 30esima alla 34esima giornata del girone di ritorno del campionato 20-21. L'Inter recupererà la gara casalinga contro il Sassuolo (quella non disputata il 20 marzo) mercoledì 7 aprile alle 18:45 (andrà in onda su Dazn). Dopo la sosta per le nazionali i nerazzurri torneranno in campo sabato 3 aprile, alle 20.45, sul campo del Bologna.