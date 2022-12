Asllani, Bellanova e il doppio paradosso. Inter, perché è il momento di puntare sui giovani

Nella prima parte di stagione sia Asllani che Bellanova hanno trovato poco spazio. In queste situazioni il club deve mostrare maggiore coraggio

Gianni Pampinella

Denzel Dumfries è il principale indiziato ad essere sacrificato sull’altare delle necessità di cassa dell'Inter. Una necessità nata dal fatto che da più di due anni Suning ha chiuso i rubinetti. Non è un caso che la parola più utilizzata da Beppe Marotta negli ultimi mesi sia sostenibilità. In una situazione così complessa la prima regola è non sbagliare sul mercato, sia in entrata che in uscita. In una situazione così, una delle strategie vincenti è quella di puntare sui giovani. In estate l'Inter ha investito su Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Operazioni, dal punto di vista economico, importanti.

L'esterno è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari per una cifra importante, 4 milioni di euro. Nonostante per un certo periodo Dumfries non stesse attraversando un buon momento di forma, Simone Inzaghi ha concesso poco spazio al giocatore. Bellanova fin qui ha collezionato nove presenze tra campionato e Champions giocando appena 209' minuti.

Per il centrocampista albanese la somma investita è ancora più alta. È arrivato a Milano dall'Empoli con la formula del prestito oneroso (a quattro milioni) con obbligo di riscatto a dieci, per un totale di 14 milioni. Come Bellanova, anche Asllani ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione, nonostante l'infortunio di Brozovic. Per il giocatore 12 presenze tra campionato e Champions e 312' in campo. Solo in una occasione ha giocato per tutta la gara, l'ininfluente match di Champions contro il Bayern Monaco.

Un doppio paradosso per l'Inter, che in una situazione economica così complessa dovrebbe puntare maggiormente sui giovani, e per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha lavorato per molti anni con i giovani nel settore giovanile della Lazio. Ecco perché ci si aspetterebbe una maggiore attenzione. Inoltre Bellanova, ma soprattutto Asllani, hanno fatto intravedere cose interessanti quando sono stati chiamati in causa. Certo, ritagliarsi uno spazio nell'Inter, soprattutto quando si è giovani, non è mai facile. Ma il momento che sta attraversando il club richiede maggiore coraggio.