Asllani: “Gioco poco? Normale, ho 20 anni e devo avere pazienza. Brozovic…”

Gianni Pampinella

Intervenuto dal ritiro dell'Albania, Kristjan Asllani ha parlato del poco impiego in questo inizio di stagione nell'undici titolare dell'Inter. "È normale che non abbia giocato molto, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte, ma devo essere paziente, perché davanti ho un giocatore molto bravo come Brozovic che gioca nel mio ruolo e sto imparando molto da lui".

Vedi le partite della Nazionale come un'occasione per attirare l'attenzione di coach Inzaghi?

"No, non so, quando sono in Nazionale gioco con la Nazionale, quando torno non so cosa succederà. Mi alleno bene, sono un professionista, quando ne avrò l'occasione darò il massimo".

Com'è cambiata la tua vita dopo il trasferimento all'Inter?

"Non so come sia cambiata da quando sono passato da una piccola squadra come l'Empoli all'Inter, che è una super squadra. So che c'è più pressione, ma per me non è un problema, perché ci sono abituato".

