Inter, Asllani non partirà a gennaio: poco spazio fin qui, ma c’è una convinzione

Arrivato all'Inter in estate a soli 20 anni, Kristjan Asllani non è ancora riuscito a conquistarsi uno spazio importante in nerazzurro. Un qualcosa di assolutamente normale, considerata la giovanissima età e la concorrenza di livello nel suo ruolo. Eppure, sono in molti a pensare che la soluzione migliore per lui sia quella di andare in prestito in una realtà minore, dove poter giocare con più continuità: tra questi c'è anche Edy Reja, ct della sua Albania. Il club nerazzurro, tuttavia, ha ben altre idee per quanto riguarda il centrocampista classe 2002.