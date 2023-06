Asllani è un patrimonio da valorizzare: il progetto dell’Inter è chiaro

"La volontà di lanciare Asllani è tra i motivi che non frenano l'Inter dal chiudere l'esperienza con Brozovic, operazione fondamentale per puntare su Frattesi e per ridurre il monte ingaggi. Il progetto nerazzurro sull'albanese è chiaro: è un patrimonio da valorizzare. Niente prestito, dunque. Ipotesi allontanata pubblicamente dallo stesso ragazzo. A meno di ulteriori colpi di genio di Inzaghi, non ci saranno altri centrocampisti che gli faranno concorrenza nel ruolo di vice Calhanoglu. Il minutaggio inevitabilmente aumenterà e Kristjan avrà la possibilità, finalmente, di mettersi in mostra in una big. Asllani può essere il nuovo acquisto senza Brozovic, oltre a quello che arriverà dal mercato".