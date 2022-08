Asllani, tocca a te! Contro il Villarreal primo esame vero da vice Brozovic

Ultima amichevole pre campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che questa sera a Pescara affronta il Villarreal, lo scorso anno semifinalista di Champions League. Un test impegnativo e di livello, che potrà dare indicazioni importanti al tecnico nerazzurro, intenzionato a schierare dal primo minuto la formazione che con ogni probabilità scenderà in campo settimana prossima a Lecce nella prima giornata di campionato. Prove di vera Inter, insomma, con una grande eccezione: in cabina di regia non ci sarà Marcelo Brozovic, fermato da un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Krjstian Asllani, il gioiellino albanese preso in estate dall'Empoli proprio per sostituire il croato e che sta sorprendendo ogni giorni di più per le sue qualità tecniche, la sua maturità e la sua personalità, nonostante i soli 20 anni di età.