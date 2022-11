Atalanta-Inter, le probabili: Inzaghi ha sciolto il dubbio in difesa. E Brozovic…

"Inzaghi ha detto ieri di essere contento che 3 punte su 4 andranno al Mondiale, ma per la trasferta di Bergamo ha deciso di contare forte sull’unico che non visiterà il Qatar: quell’Edin Dzeko tirato a lucido contro il Bologna e pronto a festeggiare un’altra vetta raggiunta". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla probabile formazione dell'Inter anti-Atalanta. Dzeko oggi racimolerà la 250° presenza in Serie A proprio contro l'Atalanta, alla quale ha segnato 7 gol, e solo con Sassuolo e Bologna (8) è riuscito a fare meglio. Inzaghi, che festeggia le 250 panchine in A, affiancherà l'ex Roma a Lautaro mentre il ballottaggio in difesa tra De Vrij e Acerbi dovrebbe essere stato vinto dall'olandese.