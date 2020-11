Atalanta-Inter, Lukaku è recuperato. Torna Skriniar. Darmian in vantaggio su Hakimi. Perisic…

Antonio Conte può sorridere: a Bergamo ci sarà Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante belga è recuperato e contro l’Atalanta dovrebbe partire dalla panchina. Lautaro e Sanchez sono in vantaggio per formare la coppia d’attacco, questo significa che Perisic dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo, complice questo stato d’attesa per Gagliardini, ci saranno probabilmente gli stessi uomini visti contro il Real Madrid: Brozovic con Vidal e Barella trequartista. A destra Darmian è in vantaggio su Hakimi, mentre in difesa torna Milan Skriniar.

(Sky Sport)