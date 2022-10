Cessione Inter, i 5 protagonisti coinvolti nella trattativa per la vendita del club

E’ una delle più importanti banche d’affari del mondo. Ha recitato un ruolo importante per la ristrutturazione del debito della Roma di Pallotta, al quale è rimasto accanto fino al termine della sua avventura in giallorosso, e lo stesso sta facendo con l’Inter degli Zhang, dei quali è diventata advisor. Quest’ultimo ruolo lo ha svolto anche nella cessione del Chelsea, mentre adesso è in trattativa con il Barcellona per un prestito da 1,5 miliardi di euro per concludere il progetto Espai Barça, l’area intorno al Camp Nou che verrà rifatta.