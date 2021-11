Ausilio: “Col Napoli sofferenza alla fine, ma fa parte del DNA Inter. I grandi successi…”

Le parole del direttore sportivo dell'Inter presente all'evento per l'intitolazione del Liceo Sportivo a Mauro Bellugi

Nel corso dell'evento per l'intitolazione del Liceo Sportivo a Mauro Bellugi, Piero Ausilio ha ricordato l'ex giocatore nerazzurro: "Sono qui per onorare una persona che ho avuto la fortuna di conoscere, persona dotata di una grandissima ironia. Era una persona che amava l'Inter e che ho avuto la fortuna di conoscere, è una persona che mi ha trasmesso la lealtà. È capitato di vederlo anche fuori dal campo per qualche cena e mi bastonava che a scopa era la sua passione ma io non ero fortissimo. Sono qui perché è un'occasione anche questa per ricordare una persona fantastica".