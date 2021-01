Negli ultimi giorni di mercato potrebbe profilarsi uno scambio sull’asse Milano-Roma. In queste ore l’Inter e il club giallorosso stanno ragionando su un possibile scambio Dzeko-Sanchez. Secondo quanto appurato da FcInter1908.it, in questi minuti è in corso a Milano l’incontro tra i due direttori sportivi Piero Ausilio e Tiago Pinto.